Oboji živijo drugače, a še vedno drug z drugim

26.12.2016 | 19:45

Branko Grmovšek (Foto: M. L.)

Pišece - V Pišecah so prostor pred cerkvijo danes povsem zasedli konji, vprege, jezdeci in spremljevalci ter številni obiskovalci tradicionalnega blagoslova konj. Prireditev je že petnajsta, bilo bi jih šestnajst, a je enkrat v šestnajstih letih izostala.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Pišece je dejal, da so bili konji včasih nepogrešljivi in del človekovega življenje, medtem ko so jih ljudje včasih potrebovali za delo, jih imajo danes bolj za rekreacijo. »Ampak povezanost konja in človeka je ostala,« je rekel Peter Skrivalnik. Poudaril je, da je bil Branko Grmovšek pobudnik začetka žegnanja konj v Pišecah. Predsednik Skrivalnik je zbranim tudi čestital za dan samostojnosti in enotnosti.

Brežiški župan Ivan Molan je med drugim izrekel veselje nad vse večjim številom udeležencem žegnanja konj v Pišecah. Vse večja udeležba po njegovem pomeni, da ta stari običaj živi tudi v sedanjosti.

Kot je rekel župnik iz Pišec Janez Kozinc, se mu je ob današnjem prazniku, ki je tudi dan, posvečen konjem, utrnila misel: »Ko bo naša država prišla na konja, nam bo lepo.« K temu je dodal: »Saj ne da nismo kot država že danes na konju, ampak kot vemo, so konji lahko majhni in veliki.« Kozinc je med drugim dejal, da je od domačinov k njemu prvi prišel s pobudo za blagoslov konj Branko Grmovšek in da zato Grmovška vidi kot organizatorja celotnega dogajanja.

Prireditev je povezovala Ivica Sotelšek. Tudi tokratni dogodek je imel glasbeni del, za katerega je poskrbela godba Pišece.

Organizatorji so med rejce konj razdelili lesene spominske značke, ki jih je z vžigom v les naredil Ivan Požar iz Slogonskega.

M. L.

Galerija