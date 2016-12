Sveta noč pa kuhanček in čaj po koncertu

26.12.2016 | 18:45

Frančiškanski komorni zbor in komorni orkester med sinočnjim božičnim koncertom (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Začeli so z Leopoldom Belarjem in Glej zvezdice božje ter Bachovo Jezus moje je veselje v nabito polni frančiškanski cerkvi sv. Lenarta sinoči člani Frančiškanskega komornega zbora s komornim orkestrom že sedemnajstič zapored na božič. Ljudje so bili navdušeni in ko so pevci in glasbeniki božični koncert zaključili z Readingovo Hitite kristjani in aplavz kar ni ponehal, so po zahvali patra Krizostoma Komarja, ki je po koncertu nastopajoče in občinstvo povabil še na kuhančka in čaj pred kloštrsko cerkvijo, zapeli še obvezen in tradicionalni dodatek - Gruberjevo Sveto noč.

Pevovodja in dirigent Matej Burger, ki Frančiškanski komorni zbor vodi od leta 1999, je poleg omenjenih skladb tokrat v repertoar uvrstil še dela Andreja Vavkena, J. P. Rameaua, Johna Rutterja, Iva Zupana in Josepha Schnabla, kot solisiti pa so nastopili Eva Beg, Neža Turk, Kristina Kastelic, Matjaž Kastelic, Matjaž Strmole in Marcel Burger.

I. V.

