Zjutraj počilo na cesti Boštanj-Log

27.12.2016 | 08:40

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Prometna nesreča se je danes zjutraj, okoli 7.50, zgodila na glavni cesti Boštanj-Log pri Sevnici. Več podatkov še ni znanih, a zaradi odstranjevanja posledic nesreče promet poteka izmenično enosmerno.

Na Majerju v Črnomlju se je sinoči po 18. uri razlilo kurilno olje v prireditvenem šotoru. Gasilci PGD Črnomelj so prečrpali okoli 250 litrov olja, z vpojnim sredstvom posuli oljni madež in počistili območje. Do onesnaženja okolja ni prišlo, so sporočili iz ReCO Novo mesto.

Danes brez elektrike …

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v torek 27. 12. 2016 od 8.00 do 15.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UČAKOVCI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v torek 27. 12. 2016:

- od 8.00 do 13.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA, TP HRUŠICA MLIN;

- od 11.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v torek 27. 12. 2016:

- od 8.00 do 12.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLSKI CENTER 1, TP ŠOLSKI CENTER 2;

- od 13.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠEVEC, TP SELA PRI STRAŽI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v torek 27. 12. 2016 od 12.00 do 13.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMAVER na izvodu SVETINJE.

DOPOLNJENA OBJAVA OB 9.40:

Vodja izmene OKC PU Novo mesto Goran Čelič je sporočil, da je cesta Boštanj-Log ponovno odprta za promet.

M. M.