FOTO: Tradicionalen blagoslov konj tudi v Gorenjih Sušicah

27.12.2016 | 09:35

Gorenje Sušice - Po tradiciji se je včeraj, na Štefanovo, veliko število konj in njihovih ljubiteljev zbralo tudi pred podružnično cerkvijo sv. Roka, kjer je domači župnik Dušan Kožuh daroval mašo za zdravje konj in živine.

Župnik Kožuh je po končanem darovanju opravil tudi blagoslov soli in spominskih znamenj. K blagoslovu je prišlo od blizu in daleč 43 konj s svojimi lastniki, ki so se zvrstili okoli obzidja in v mimohodu prejeli blagoslov, med njimi pa je bilo tudi veliko število ljubiteljic konjev nežnejšega spola.

Župan občine Dolenjske Toplice Jože Muhič jim je v spomin na ta dogodek podelil tudi spominsko medaljo, skupaj z vrečko blagoslovljene soli. Za vse obiskovalce tega starega običaja v tem delu Dolenjske je bilo poskrbljeno tudi za okrepčilo.

Štefanovo so včeraj obeležili tudi v Dolenji Stari vasi, Kapelah, Pišecah idr.

Foto: S. Mirtič

