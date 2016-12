Vnovič z Olimpijo, vprašljiv nastop Čebularja

27.12.2016 | 10:25

Krkaši drevi vnovič vabijo na tekmo v domači dvorani! (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - »Naše košarkarje čaka že druga tekma z Union Olimpijo v šestih dneh, tretja v decembru in skupaj že četrta v tej sezoni. Krkaši so dobili obe tekmi v državnem prvenstvu, zadnjo v sredo, medtem ko je tekma v ABA ligi prepričljivo pripadla Ljubljančanom,« so danes sporočili iz KK Krka in dodali, da bodo tudi na današnji tekmi igrali brez poškodovanih Marka Lukovića in Darka Jukića, močno vprašljiv pa je tudi nastop obolelega Sandija Čebularja.

Tekma se bo v novomeški dvorani Leona Štuklja začela ob 18. uri, predšolski in osnovnošolski otroci pa imajo prost vstop.

Dejan Mihevc, trener Krke: »To bo že druga tekma z Union Olimpijo v tednu dni. Tudi tokrat bomo igrali brez Lukovića in Jukića, pod velikim vprašajem pa je še vedno tudi nastop Čebularja. Že sredina tekma je pokazala, da so tekme z Olimpijo vedno pravi derbiji ter težke in izenačene. Želimo si, da bi v dvorano prišlo čim več naših navijačev in da bi nam s svojo spodbudo dodali še dodatno energijo. Verjamemo, da se lahko na koncu tekme spet skupaj veselimo.«

Matej Rojc, kapetan Krke: »Težko je igrati zapored dve tekmi proti istemu nasprotniku. Vseeno pa smo v sredo pokazali, da zmoremo odigrati težke končnice tudi, če nismo popolni. Verjamem, da nam je tista tekma dala dodatno potrebno samozavest. Pričakujem ponovno napeto tekmo, gledalce pa vabim, da nam pomagajo v čim večjem številu. Njihovo navijanje v sredini končnici nam je zagotovo pomagalo do uspeha in upam, da bo tudi tokrat tako.«

