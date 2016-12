FOTO: 12. novoletni festival narodnozabavne glasbe

27.12.2016 | 12:45

Prejemniki nagrad (z leve): bronasti Krimski Lisjaki, srebrni Ponos in zlati Mladi Belokranjci.

Ansambel Ponos v akciji.

Za smeh so poskrbeli člana in članice topliškega društva podeželskih žena.

Med preštevanjem glasov je navdušila skupina z venčkom zimzelenih.

Dolenjske Toplice - Na 12. novoletnem festivalu narodnozabavne glasbe v Dolenjskih Toplicah, ki je vedno na dan samostojnosti in enotnosti, je pred polno dvorano kulturno kongresnega centra nastopilo sedem, tokrat le mladih skupin, kar je precej manj kot minula leta. Veliki zmagovalec je ansambel Mladi Belokranjci iz Semiča, ki je prejel zlatega termalčka, kot se imenuje nagrada za zmagovalca, štejejo pa tako glasovi občinstva kot strokovne komisije, pa tudi pokal za najboljšo instrumentalno izvedbo po odločitvi komisije.

S srebrnim termalčkom in pokalom za najboljšo vokalno izvedbo se je okitil ansambel Ponos iz okolice Iga in z bronastim ansambel Krimski Lisjaki, Matej Kocjančič, ki je spisal njihovo skladbo Kako naj vem, pa je prejel pokal za najboljše besedilo festivala. Poleg nagrajencev so nastopili še ansambli Žmurek iz Novega mesta, Upanje iz Zagojič blizu Ptuja, Nasvet iz okolice Škocjana in Kozjanski lumpi.

Skupaj so skupine zaigrale 14 skladb, eno lastno, ki je bila tekmovalna, in eno iz bogate zakladnice narodnozabavne glasbe, pod drobnogled pa jih je vzela tričlanska strokovna žirija, v kateri so bili Jaka Janc, Jože Skubic in Slavo Plut. Za humor je poskrbela dramska skupina Društva podeželskih žena Dolenjske Toplice, med glasovanjem je z venčkom zimzelenih skladb nastopila skupina, ki jo sestavljajo Valentina Fink, Rok in Matej Klobučar, Marko Grahovar, Rok Avsenik in Tomaž Zupančič.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

