Nesrečo povzročil pijan 17-letnik

27.12.2016 | 11:30

Sodeč po poročilu Policijske uprave Novo mesto, božični prazniki niso minili nič kaj mirno. Sevniški policisti so bili v noči na božič obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v lokalu v Sevnici. 21-letnik se tudi po njihovem prihodu ni pomiril, nadaljeval je z nedostojnim vedenjem, spodbujanjem k pretepu in vpitjem. Policisti so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje, zaradi kršitev pa so mu izdali tudi plačilni nalog.

Trčila v drevo

V Mirni Peči se je v soboto nekaj pred 6. uro zgodila prometna nesreča, v kateri se je poškodovala voznica avtomobila. Policisti so ugotovili, da je 20-letnica vozila iz smeri Mirne Peči proti Novem mestu. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

V okolici Hinj je v nedeljo popoldne 82-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Lažje poškodovanega voznika so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Pijani in še brez vozniške

V noči na nedeljo so policisti v Novem mestu ustavili voznika avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 21-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,26 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Metliški policisti so v nedeljo zvečer med kontrolo prometa v Metliki ustavljali voznika avtomobila Opel astra. Ta njihovih znakov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval z vožnjo, pri Dolenjih Dobravicah je avtomobil ustavil in poskušal peš pobegniti. Policisti so ga prijeli v bližini in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 20-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligrama alkohola. Neregistriran avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med kontrolo prometa v Novem mestu so policisti včeraj okoli 12. ure odredili preizkus 61-letnemu vozniku avtomobila. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,42 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in napisali obdolžilni predlog.

Včeraj popoldne so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Košenice. Opravili so ogled in ugotovili, da je 17-letni voznik avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v podporni zid. Mladoletnik, ki razumljivo še nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligramoa alkohola. Avtomobil so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Odnesli okoli 450 kg mesa!

Trebanjske policiste je v soboto oškodovanec obvestil, da so mu v minulem tednu neznanci iz kleti stanovanjske hiše odnesli okoli 450 kilogramov mesa in mesnih izdelkov.

V Novem mestu so na Ulici Marjana Kozine in na Brodu neznanci v soboto vlomili v dve hiši, vzeli so denar in zlat nakit. V času vlomov so bili stanovalci odsotni.

Na parkirnem prostoru zdravstvene ustanove v Novem mestu je med prazniki nekdo vlomil v avtomobil, ukradel je torbico z dokumenti. Lastnika je oškodoval za 500 evrov.

V Sobenji vasi na območju Brežic je v nedeljo dopoldne neznanec izkoristil krajšo odsotnost lastnika, skozi vrata je vlomil v hišo in odšel z denarjem in nakitom.

V nedeljo so v Trebelnem in v Poljanah pri Mirni Peči neznanci vlomili v dve hiši, tudi oni so ukradli denar in nakit.

Skril se je v podvozje tovornjaka

Pri opravljanju mejne kontrole na Obrežju so policisti v soboto na podvozju tovornega vozila našli skritega tujca, ki se je skušal izogniti mejni kontroli. Državljana Albanije so predali hrvaškim varnostnim organom. Brežiški policisti pa so v nedeljo dopoldne izsledili in prijeli še dva državljana Albanije, ki sta nezakonito prestopila mejo v bližini Obrežja. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

