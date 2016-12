CI zaradi referenduma na Upravno sodišče

27.12.2016 | 14:35

Maja Kocjan na oktobrskem protestu proti kakršnemu koli migrantskemu centru na Vražjem kamnu v Črnomlju. (Foto: M. B.-J., arhiv DL)

Črnomelj - »V preteklem tednu je Civilna iniciativa proti migrantskemu centru v Beli krajini (CI) pri Upravnem sodišču RS vložila pritožbo zaradi odločitve županje Občine Črnomelj, s katero je zavrnila možnost, da občani in občanke na referendumu sami odločijo o tem, ali v svojem okolju dopustijo kakršen koli center v povezavi z ilegalnimi migranti. CI županjino ravnanje označuje kot nedopustno in samovoljno,« je sporočila Maja Kocjan in dodala, da je po prepričanju CI vložena pobuda za referendum izpolnjevala vse formalne in zakonite pogoje: »To potrjuje tudi ravnanje županje, ki pobude ni zavrnila zaradi morebitnih formalnih pomanjkljivosti in tudi ni zahtevala nikakršne dopolnitve. S svojim ravnanjem je županja tako onemogočila, da o tako pomembnem vprašanju, ki bo vplivalo na kakovost življenja vseh, odločijo občanke in občani sami. To je nedopustno in nesprejemljivo, zato CI ne bo dovolila, da o tako pomembnem vprašanju odloča le peščica ljudi. Zaradi samovolje države in črnomaljske županje CI tudi ne bo dopustila, da se kakovost življenja naših družin v že tako zaostali občini še dodatno poslabša. Pričakujemo, da bo Upravno sodišče RS sledilo našim argumentom. V nasprotnem primeru ni mogoč referendum o praktično nobenem vprašanju v občini.«

Za odziv smo poprosili tudi županjo Mojco Čemas Stjepanovič, ki je za Dolenjski list sporočila: »Po proučitvi pobude za vložitev zahteve za razpis občinskega referenduma v Občini Črnomelj za izvedbo predlaganega referenduma ni pravne podlage. Sprejet je bil sklep, ki je po svoji naravi informacija in ne predstavlja sprejema splošnega akta občine ali njegove posamezne določbe, o kateri bi bil možen predlagani referendum. Predlagana vsebina referenduma tudi ni v pristojnosti občine.«

M. M.