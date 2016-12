Posavska slovesnost ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Krškem

27.12.2016 | 16:15

Krško - Ob dnevu samostojnosti in enotnosti je v krškem kulturnem domu včeraj potekala osrednja posavska slovesnost s koncertom Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško. Kot je ob 26. obletnici odločitve za samostojno pot naše države dejal slavnostni govornik predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, generalmajor v pokoju, so se vrednote danes žal spremenile in ne vemo več, katere so tiste, na katere pomislijo ljudje, ko izgovorijo besedo, vezano na osamosvojitev. A ostaja optimist in je prepričan, da bo Slovenija država, kakršno si njeni državljani zaslužijo, so danes sporočili iz občine Krško.

Kot je še poudaril Lipič, morajo dobri ljudje opozarjati na vse slabe in nevarne pojave, katerim smo danes priča, tako v Sloveniji kot v Evropi. »Kajti na vsakem koraku nas spremljajo sovražni govor, priča smo komaj verjetnim medijskim in drugim oblikam manipulacij, zavajanj in nekateri so to svojo veščino izpilili do popolnosti,« je poudaril. »Ali početje v demokraciji res nima meja in je dovoljeno prav vse, kar ni izrecno prepovedano? Ali smo takrat sploh slutili, da bo spoštovanje skupnega interesa zapostavljeno in bo v prvi vrsti pomemben interes posameznika in politične stranke? Kaj pa vrednote, kot so poštenost, etičnost, gospodarstvo, visoka moralna zavest, spoštovanje do sočloveka, pravičnost, visoka stopnja samozavesti in spoštovanje tistega, kar je naše in kar so ustvarili naši dedje in očetje in tudi mi sami v preteklosti?« Kljub kritičnim besedam je, kot je zaključil, optimist … »In prepričan sem, da bo naša Slovenija država, kakršno si njeni državljani in državljanke tudi zaslužijo,« je poudaril in dodal, da je vendarle zavel rahel veter optimizma. »Upajmo, da se bo ta rahel veter spremenil v burjo, ki bo odnesla malodušje in samoponiževanje ter prinesla upanje in ustvarjalnost med vse nas.«

Župan občine Krško Miran Stanko je poudaril, da se je v četrt stoletja Slovenija in z njo posavska regija razvijala in rasla. »Pot ni bila lahka, a z zadostno mero vztrajnosti nam je uspelo. Številne projekte, o katerih smo takrat šele začeli govoriti, smo izpeljali. Naša država je še mlada, učimo se še, kako jo usklajeno razvijati in voditi. Da bi ob tem premagali težave, moramo vztrajati in se iz napak učiti. To je potrebno, da bodo skupni cilji in projekti, ki jih načrtujemo danes, naslednjih 25 let omogočali še boljše pogoje življenja in dela naslednjih generacij,« je poudaril župan.

Slovesnost so s svojim prihodom počastili tudi praporščaki Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje, Območnih združenj vojne za Slovenijo Sevnica, Krško in Brežice, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje, Območnih združenj slovenskih častnikov Krško in Brežice ter Združenj borcev za vrednote NOB Sevnica, Krško in Brežice. V okviru slovesnosti, ki jo je vodila Petra Rep Bunetič, so si obiskovalci ogledali tudi film o desetdnevni vojni v Posavju, ki sta ga pripravila Jože in Gregor Grajžl.

S koncertom so praznični večer zaključili člani Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško pod vodstvom Petra Gabriča. Kot solisti so se s tremi songi iz muzikala Kurent avtorja Dejana Učakarja predstavili Tadeja Molan, Nina Berger in Peter Dirnbek, so še navedli v sporočilu za javnost.

M. M., foto: občina Krško

