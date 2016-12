Padel med kolesje mlina in umrl. Mladoletnika poškodovala petarda

27.12.2016 | 13:55

ilustrativna slika (Foto: M. Ž., arhiv DL)

S PU Ljubljana so danes sporočili, da je so bili minuli petek okoli 12.30 obveščeni o tragičnem dogodku v okolici Grosupljega.

Z zbranimi obvestili so policisti ugotovili, da je 73-letni moški čistil kolesje mlina, ki je bilo zamrznjeno. Pri tem je padel med kolesja v vodo. V nesreči je bil tako poškodovan, da je na kraju umrl.

»Truplo pokojnega je bilo odpeljano na ISM v Ljubljani, kjer bo opravljena obdukcija. Po do sedaj zbranih obvestilih dogodek nima znakov kaznivega dejanja. O vseh zbranih obvestilih bodo policisti obvestili pristojno tožilstvo,« so zapisali z ljubljanske policijske uprave, od koder poročajo o še eni letošnji poškodbi s pirotehniko.

Minuli petek so v večernih urah prejeli klic zaradi poškodbe mladoletnika s pirotehniko iz okolice Kočevja. Po prvih ugotovitvah policistov je mladoletnik ta dan našel večjo petardo, jo odnesel s seboj in jo doma razstavljal. Pri tem pa je prišlo do eksplozije, v kateri sta bila lažje poškodovana dva mladoletnika.

