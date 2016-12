V družbi ruskih jedi in kulture

27.12.2016 | 15:05

Novo mesto - V Hiši kulinarike in turizma smo 20. decembra s kratkim kulturnim programom in pogostitvijo zaključili projekt V družbi ruskih jedi in kulture, ki ga je finančno podprl Sklad Toneta Pavčka, ki deluje pod okriljem Društva Slovenija Rusija. Po uvodnih nagovorih koordinatorke projekta, ravnatelja Jožeta Avsca, Marine Guskove z Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani in podpredsednika Društva Slovenija Rusija Igorja Furlana je zazvenela Katjuša v dvojezični izvedbi dijaka Anžeta Gramca in dijakinje Marine Kolar.

Kulturni program, ki so ga dijaki pripravili s pomočjo mentorice Urške Mehle, se je nadaljeval z recitacijami pesmi M. J. Lermontova, N. A. Zabolockega, M. Cvetajeve in A. P. Puškina v izvedbi dijakov Blaža Bregarja, Nine Jereb, Katje Lavš in Aleša Stariča ter pesmima Dorogoj Dlinnoju, ki jo je zapela Eva Starič, in Podmoskovski večeri v izvedbi Eve Rajer. Obema dijakinjama je pri ruski izgovorjavi pomagala prof. Irena Gorše. Dijakinji smeri turizem Nika Kramžar in Patricija Lekše sta pripravili predstavitev Sankt Peterburga in Moskve, kulturni program pa se je zaključil s ponarodelo Kalinko, ki jo je na harmoniko zaigral dijak Anže Gramec. V kratkem pogovoru z voditeljico prireditve, dijakinjo Hano Šobar, sta svoj pogled na razlike med državama in njuno kulinariko predstavila dva ruska priseljenca, Artjom Lesnikov in študent Mihail.

Sledila je pogostitev z jedmi in koktejli, ki so jih s pomočjo mentoric Anice Oblak Janko in Marjete Dolinar pripravili in postregli dijaki smeri kuharstva in strežbe. V projektu je skupno sodelovalo kar 74 dijakov naše šole in en dijak z Gimnazije Novo mesto, Luka Kunej, ki je prevedel recepte za ruske jedi, saj smo ob tej priložnosti izdali tudi knjižico receptov z naslovom Ko zadiši po Rusiji.

Našim dijakom, ki se sicer ne učijo ruščine, smo tako pripravili vpogled v rusko kulturo, predvsem pa v rusko kulinariko. Še posebej pomembno se mi zdi, da so se dijaki sami preizkusili v pripravi ruskih jedi. Veseli smo pa tudi, da so našo prireditev s svojim obiskom počastili pomembni gostje, in sicer predstavnika Društva Slovenija Rusija Igor Furlan in Danica Rangus, predstavnika Ruskega centra znanosti in kulture v Ljubljani, Marina Guskova in Sergej Šavli, ruski ataše, predstavnica občine Novo mesto Tončka Novak, predstavnica Centra za poklicno izobraževanje Anica Justinek, profesorica Suzana Krvavica z Gimnazije Novo mesto, ravnateljica OŠ Center Marta Pavlin in drugi.

Skladu Toneta Pavčka se zahvaljujemo za finančno pomoč pri izvedbi projekta. Spoznavanje drugih kultur in jezikov je namreč za naše dijake, ki se izobražujejo v smeri gastronomije in turizma, izredno pomembno.

Urška Mehle, koordinatorka projekta