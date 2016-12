Popoldansko srečanje s starimi starši

27.12.2016 | 15:10

Stopiče - V našem vrtcu, vrtcu Stopiče, je že kar tradicija, da v predprazničnem času v vrtec povabimo babice in dedke naših otrok. Tako smo se tudi letos odločili, da se temu ne bomo izognili. Ker pa smo ugotovili, da je kar nekaj bratcev in sestric v različnih skupinah, smo združili srečanje kar treh skupin, in sicer: oddelkov polžki, medvedki in zajčki.

In tako smo se, 21. decembra, ob 16.30 zbrali na vrtčevskem igrišču. Po pozdravu vzgojiteljic in kratkih napotkih, smo se v dolgi koloni odpravili proti vaški cerkvi. Stari starši so zelo lepo pazili na svoje vnučke ves čas sprehoda. Kot je bilo dogovorjeno z župnikom, nas je čakala odklenjena cerkev in prižgane lučke. Ogledali smo si prekrasne jaslice, ki so jih s skupnimi močmi naredili prostovoljci župnije. Ogled jaslic je trajal kar nekaj časa, saj so bili otroci navdušeni nad vsemi rekviziti, ki so jih opazili. Hiteli so jih poimenovati, ter kazati na njih s svojimi drobnimi prstki. Slišal se je otroški smeh, ter smeh odraslih, ki se je tako lepo povezal med seboj. Čutiti je bilo pravo praznično vzdušje.

Nato je sledil sprehod nazaj do vrtca. V avli šole smo vzgojiteljice že vnaprej pripravile mize, na katerih so čakali piškoti, ki so jih tisti dan spekli starejši otroci z vzgojiteljicami. Tudi odžejali in pogreli smo se s toplim čajem. Med samo čajanko in medsebojnim druženjem smo poslušali božične pesmi in nekateri otroci so se le opogumili ter zaplesali. Čas je kar hitro mineval, prišla je utrujenost ter zaspanček, je kar vabil v toplo posteljo. Zato smo se poslovili, a za spomin je vsaka družina dobila še simbolično darilce od svojega vnučka. Najlepše darilo pa smo prejele vzgojiteljice, in sicer s strani starih staršev, ki so ob slovesu rekli Hvala za vaš trud in organizacijo.

Ob tej priložnosti bi se tudi vzgojiteljice rade zahvalile vsem starim staršem, ki so si vzeli čas za svoje vnučke in vnukinje, ter župniku Tadeju Kersniču za dovoljenje ogleda jaslic.

Hvala in lepe praznike.

pom. vzg. Doroteja Kramaršič

Galerija