Ukleščeno voznico rešili gasilci; s helikopterjem v UKC

27.12.2016 | 18:05

Foto: arhiv DL

Danes zjutraj ob 7.47 se je na Radni v sevniški občini voznica z osebnim vozilom prevrnila na streho in se poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom izvlekli ukleščeno voznico, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa, nudili pomoč vlečni službi, z vpojnimi sredstvi posipali razlite motorne tekočine ter počistili cestišče. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano voznico oskrbeli na kraju ter jo prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 8.54 sta dežurna ekipa helikopterske enote nujne medicinske pomoči in posadka s helikopterjem Slovenske vojske poleteli v Trebnje, od koder sta prepeljali obolelo osebo v UKC Ljubljana.

J. A.