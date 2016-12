V jadranski ligi je boljša Olimpija

27.12.2016 | 20:30

Ronald Lee Curry je bil tokrat s 17 točkami najboljši strelec Krke in ob Žigi Dimcu najbolj koristen igralec v novomeškem moštvu. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarjem Krke ni uspelo še drugič v roku enega tedna ugnati ljubljanske Olimpije. Potem ko jih je minulo sredo s trojko v zadnji sekundi zmago na večnim tekmecem zagotovil Matic Rebec, je bil konec nocojšnjega srečanja znova razburljiv. Zadnjo minuto so Ljubljančani začeli s tremi točkami prednosti (63:60), Američan Curry je v zadnji minuti Novomeščane dvakrat približal na dve točki zaostanka, a sta na nasprotni strani najprej Janković in nato še Jefferson zadela oba prosta meta, medtem ko so v odločilnem napadu, ko je pri 63:67 še tlelo upanje Kastrati, Rojc in Curry zgrešili.

A tekma je bila za Krko izgubljena že prej, na nek način že pred tekmo, saj zdravstveno stanje dvema ključnima možema novomeškega moštva Marku Lukoviću in Sandiju Čebularju še vedno ni dovoljevalo vrnitve na parket, s tako oslabljeno posadko pa se Ljubljančanov, ki so nocoj tako dosegli že peto zaporedno zmago v jadranski ligi, ne da kar tako premagati. Po drugi strani pa je to že sedmi zaporedni jadranski poraz Krke, ki je novomeške košarkarje potisnil na deseto mesto.

Potem ko so se novomeški košarkarji tokrat v prvi četrtini še dobro držali, so popustili v drugih desetih minutah, ko so Ljubljančani dosegli delni izid 21:11 in odšli na veliki odmor z dvanajstimi točkami prednosti. V tretji četrtini se je Krka sicer vrnila v igro, a ji v zaključku srečanja začetega dela ni uspelo dokončati.

Košarkarje Krke v petek, 30. decembra čaka še zaostala tekma domačega prvenstva z domžalskim Heliosom, 3. januarja pa bodo v jadranski ligi igrali v gosteh z FMP.

Krka : Union Olimpija 63:68 (16:18, 27:39, 46:51)

Krka: Curry 17 (3:4), Kastrati 6 (2:2), Rojc 9 (2:2), Dimec 15 (5:6), Bunić 11 (1:2), Elliott 5.

Union Olimpija: Barbarič 4 (2:2), Oliver 9 (0:4), Mulalić 7 (5:5), Pelko 5, Milošević 4, Janković 16 (4:7), Jefferson 10 (1:2), Hrovat 13 (4:4).



Prosti meti: Krka 13:18, Union Olimpija 16:24.

Met za tri točke: Krka 2:17 (Elliott, Rojc), Union Olimpija 6:21 (Jefferson 3, Oliver, Hrovat, Pelko).

Osebne napake: Krka 24, Union Olimpija 21.

Pet osebnih: Rojc (40.).

Lestvica: 1. Crvena zvezda 30, 2. Partizan 27, 3. Cedevita 25, 4. Budućnost 25, 5. Cibona 24, 6. Igokea 23, 7. Union Olimpija 22, 8. Zadar 21, 9. Mega Leks 20, 10. Krka 20, 11. FMP 19, 12. Karpoš Sokoli 19, 13. MZT Skopje 19, 14. Mornar 18.

