Vinico je spet treslo

28.12.2016 | 08:15

Novo mesto - Sinoči ob 18.55 je Vinico z okolico znova stresel potresni sunek. Urad za seizmologijo in geologijo sporoča, da so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 2,1 v bližini Vinice pri Črnomlju, 86 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Bele krajine.

Sinoči ob 19.15 je v Čudnem selu v občini Črnomelj zagorelo pohištvo v kleti stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili, iz objekta odstranili dve plinski jeklenki, ga pregledali s termo kamero in prezračili prostore. Vzrok požara in škoda še nista znana.