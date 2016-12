Gogine Hiše literature (še) ne bo

Novo mesto - Turistično-informacijski center (TIC), ki je zadnjih devet let deloval ob mestni hiši, naj bi se z novim letom preselil nekoliko nižje, na Glavni trg 11. Tam namreč deluje turistična agencija Kompas Novo mesto, ki bo poslej tudi koncesionar za dejavnosti TIC, nas pa je zanimalo, ali bo v mestnem središču zaradi te selitve še en osrednji prostor postal »prazna izložba«.

O prihodnosti dosedanjih prostorov TIC, za katere je Zavod za turizem v likvidaciji po naših podatkih plačeval okoli 900 evrov najemnine mesečno, so nas iz službe za odnose z javnostmi na novomeški občini preusmerili na Zarjo, ki je lastnica omenjene hiše.

Direktor Zarje Martin Kambič je za Dolenjski list izjavil, da zaradi selitve omenjeni prostori zagotovo ne bodo ostali prazni: »Povpraševanje je bilo precejšnje in trenutno se odločamo o bodočem najemniku, ki bo znan do konca leta.« Po naših podatkih sta se za omenjene prostore med drugimi potegovala Založba Goga, ki ima v isti hiši že svojo knjigarno, in pa družina Zajc, ki bi tam odprla neke vrste regijsko vinoteko. Z Zarjo naj bi posel v kratkem sklenili slednji, a ker pogodba o najemu do torkovega zaključka redakcije še ni bila sklenjena, nam podrobnosti niso želeli zaupati ne v Zarji ne v omenjeni vinski kleti.

»Na Založbi Goga smo povsem razočarani, da nam ni uspelo najeti prostorov turistično-informacijskega centra, vsekakor smo se potegovali za njih,« je dogajanje komentiral direktor založbe Mitja Ličen. Po njegovih pojasnilih so dodatni prostori del njihove dolgoročne vizije in so povezani z ustanovitvijo prve Hiše literature v državi. Načrti so že stari oz. še iz časov pred gospodarsko krizo, tako da so na neki način že leta čakali na možnost širitve: »Ta prostor je za nas ključen iz dveh razlogov. Prvi je zimsko prizorišče, saj Goga s takšnimi prostori ne razpolaga in smo sedaj dejansko skoraj polovico leta brez dogodkov v knjigarni, kontinuiteta pa je pri prireditveni dejavnosti bistvena. Brez nje lahko pade knjigarna. Hkrati pa je bil to ključen prostor za nas tudi zaradi logistike, na terasi smo želeli vzpostaviti trajno prizorišče, omogočilo bi nam normalno prodajo in pridobili bi izložbe, ki jih sedaj nimamo, a jih knjigarna vsekakor potrebuje.« Poleg 50 kvadratnih metrov, ki jih sedaj zajema knjigarna z atrijem in za katero najemnino plačuje občina, založba od občine najema tudi štiri zunanja parkirišča, kjer imajo zunanjo teraso, sedaj pa se bojijo, da bodo v primeru prihoda kakršnega koli zunanjega gostinca ostali še brez tega.

Več bo torej znanega v kratkem, glede Zarje in središča mesta pa smo Kambiča povprašali tudi o prihodnosti dolgo znanega projekta Kremen na Rozmanovi: »Podali smo končne napotke projektantu in po najbolj optimistični oceni bi začeli graditi konec prihodnjega leta.«

