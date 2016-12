Orač, Mirtičeva in Zalokarjeva v iskanju matrice

28.12.2016 | 09:45

Nataša Mirtič

Novo mesto - Ob koncu leta so v Galeriji Velenje v sodelovanju z društvom likovnih kritikov odprli enajsto tematsko razstavo, za katero je sedemnajst slovenskih likovnih kritikov predlagalo od enega do treh ustvarjalcev. Letošnja razstava, ki so jo poimenovali Iskanje matrice, je posvečena grafiki, med izbranimi kritiki sta tudi Goran Milovanović, direktor kostanjeviške Galerije Božidarja Jakca, in Tatjana Pregl Kobe, med triintridesetimi izbranimi grafiki pa novomeška likovnika Janko Orač, ki se je poleg Bogdana Borčiča znašel na Milovanovićevem spisku, in Nataša Mirtič, ki jo je izbrala Pregl Kobetova, med izbranci Aleksandra Bassina pa je tudi Brežičanka Aleksandra Zalokar.

Čeprav med izbranimi grafiki manjka nekaj pomembnejših predstavnikov te likovne zvrsti pri nas, pa razstava z izborom avtorjev in del dokaj dobro orisuje aktualno dogajanje na področju grafike. Obširneje o sodelovanju Zalokarjeve, Mirtičeve in Orača na razstavi Iskanje matrice poročamo v jutrišnji izdaji tiskanega Dolenjskega lista.

I. V.