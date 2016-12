Mešane odpadke bodo odvažali na tri tedne

28.12.2016 | 10:30

Foto: JP Komunala Trebnje

Trebnje - V občinah Temeniške in Mirnske doline bodo morali z novim letom bolj dosledno ločevati odpadke, saj bodo mešane komunalne odpadke odvažali na tri tedne, so sporočili z Javnega podjetja Komunala Trebnje.

Gre za poskusno obdobje odvoza mešanih komunalnih odpadkov. Z ukrepom želijo spodbuditi uporabnike k bolj doslednemu ločevanju odpadkov, zmanjšanju količine mešanih komunalnih odpadkov ter s tem k bolj gospodarnemu ravnanju s komunalnimi odpadki.

„Kljub temu, da se odpadki na tri tedne že odvažajo v številnih slovenskih občinah, bomo po polletnem poskusnem obdobju spremenjenega načina odvoza mešanih komunalnih odpadkov v naših občinah preučili tako pozitivne kot tudi morebitne negativne učinke ukrepa in se nato odločili, na kakšen način bomo odvoz izvajali v prihodnje. Uporabnike prosimo, da vse morebitne težave, ki se bodo pojavile zaradi spremenjenega načina odvoza odpadkov, nemudoma sporočijo na Komunalo,“ pravi direktor Javnega podjetja Komunala Trebnje Stanko Tomšič.

Odvoz mešane komunalne embalaže in odvoz bioloških odpadkov ostajata nespremenjena, po novi dinamiki pa se bo odvažal preostanek odpadkov. Območje štirih občin bo namreč razdeljeno na 13 con, za vsako posamezno pa je natančno določen datum odvoza mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in bioloških odpadkov, kar je podrobno prikazano na koledarju odvoza, ki ga bodo vsa gospodinjstva prejela v teh dneh.

Odločitev o spremenjenem načinu odvoza odpadkov za nekajmesečno poskusno obdobje so sprejeli občinski sveti občin Trebnje, Mokronog–Trebelno, Mirna in Šentrupert in je eden od ukrepov za omejitev dviga cene zaradi dodatnih stroškov obdelave odpadkov.

Komentarji (2)

1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni fransus zanima koliko bo manjša položnica če bo odvozol manj 33m nazaj Oceni Janes Franci: Manjša bo za 5€ mesečno več. Za enkrat mesečno odvoz odpadkov računajo hujše kakor dostava iz gostilne na dom.