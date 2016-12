Ob dnevu samostojnosti in enotnosti

28.12.2016 | 11:55

Semič - V Kulturnem centru v Semiču je bila 23. decembra prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, na kateri so nastopili učenci in učenke Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič. Skozi program sta nas popeljali voditeljici Nika Kmet in Nika Juntez. Rdeča nit prireditve je bila naša prelepa domovina Slovenija, ki 26. decembra praznuje dan samostojnosti in enotnosti, dotaknili pa smo se tudi bližajočih prazničnih dni.

Na prireditvi so sodelovali Graciela Žugelj z deklamacijo, mladinski pevski zbor, Žana Bučar z igranjem na flavto, folklora in Luka Kambič s harmoniko, učenci 3. a razreda s petjem pesmi o Kekcu, Nina in Nejc Novak ter Žan Šebalj Golobič s pevsko in plesno točko, Lina Konda in Tadej Kofalt z deklamacijo, Nina Stariha z igranjem kitare in otroški pevski zbor.

Ob koncu smo se poslovili tudi od naše dolgoletne ravnateljice Silve Jančan, ki odhaja v zasluženi pokoj. Zahvalili smo se ji za vso njeno dosedanje delo in ji zaželeli vse dobro v novem življenjskem obdobju ter, da bi se še velikokrat spomnila na trenutke, ki jih je preživela z nami.

Naše želje ob koncu leta: naj bo praznični čas, ki prihaja poln lepih trenutkov, iskrenih nasmehov, izpolnjenih drobnih želja, topline v vaših srcih in v domovih.

Brigita Černe

Galerija