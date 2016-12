Novoletna darila za več kot 40 »naših« družin

28.12.2016 | 12:05

Prostovoljke učenke in učiteljice

Priprava daril

Novo mesto - Zadnja leta na Osnovni šoli Drska skupaj z Anino zvezdico decembra vedno napišemo lepo prednovoletno zgodbo in tudi letos ni bilo prav nič drugače. Akcijo, ki je učence in učitelje v dneh pred počitnicami povezala v že tradicionalni humanitarni projekt, smo tik pred Božičem končali z obdarovanjem več kot 40 »naših« družin.

In kako je akcija Anina zvezdica na OŠ Drska za družine naših učencev potekala? Mladi novinarji so vest o akciji razširili s plakati in nagovorom po šolskem radiju, učenci in učitelji pa so se velikodušno odzvali in prinašali v šolo hrano, sladkarije, šolske potrebščine, higienske pripomočke… Učenke in učiteljice – vse prostovoljke – so sortirale, štele in ugotavljale, kako bi najbolj enakomerno pripravile novoletna darila za »naše« družine.

Ana Lukner, srce fundacije Anina zvezdica, nas je tudi tokrat povabila v svoje skladišče v Ljubljani, kjer nas je pričakal Anže in dovolil, da smo napolnili tri vozičke in tako bolj enakomerno pripravili naša novoletna darila. Nato smo napolnili škatle, ki nam jih je podarila družina Kos, oblačila, igrače in šolske potrebščine pa smo razstavili, da si je vsak lahko vzel tisto, kar najbolj potrebujejo ali so se ob pogledu na to najbolj zasvetile otroške oči. In obdarovanje se je lahko pričelo.

Prihod »naših« družin po njihovo darilo je bil ganljiv. Pogled, voščilo, zahvala so naša največja nagrada. Hvala vsem, ki ste pripomogli, da je Anina zvezdica tudi tokrat zasijala na OŠ Drska in - uspela.

Mojca Kadivnik

