Loški učenci na novoletni tržnici v OŠ Sava Kladnika

28.12.2016 | 12:00

Sevnica - Že nekaj let poteka na osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica novoletna tržnica, katere se udeležimo tudi učenci podružnične osnovne šole Loka pri Zidanem Mostu.

V torek, 6. decembra, smo se predstavniki naše šole udeležili te tržnice. Tam smo učenci šole Sevnica, Studenca in Loke prodajali novoletne izdelke, ki smo jih v mesecu novembru pridno izdelovali. Učenci iz Loke smo naredili dekorativne smrečice iz lesa in snežake iz steklenih kozarčkov. Vsi smo imeli zelo zanimive izdelke. Prodajali so tudi srečke in pekli palačinke.

Bilo mi je zelo všeč. Vesela sem, ker smo dobili veliko prostovoljnih prispevkov, katere smo namenili za šolski sklad.

Neža Močnik, 5. razred

Učenci POŠ Loka na novoletni tržnici v parku Loka

V nedeljo, 18. decembra, je bila v parku v Loki novoletna tržnica, ki se je imenovala »Svoji k svojim«. Na tržnici so prodajali različne stvari, od okraskov, izdelkov iz čilija, sladke dobrote, mila, izdelke iz sivke in še mnogo drugega. Pričetek je bil ob 10. uri, končala pa se je ob 16. uri. Tudi naša šola se je predstavila s svojimi izdelki. To so bile novoletne voščilnice, smrečice iz lesa in snežki iz steklenih kozarčkov. Bilo je zelo mrzlo, a kljub temu je prišlo na tržnico veliko ljudi, ki se je z veseljem ogledalo in kupilo izdelke.

Bilo je zelo mrzlo, a kljub temu lepo.

Manca Kosem, 5. razred