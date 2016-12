Kdo je naredil Vidku srajčico

Kapele - Kot že nekaj let, so nas tudi letos v podružnični šoli Kapele in vrtcu razveselili ter nam pričarali veseli december z novo otroško predstavo Kdo je naredil Vidku srajčico. Svoje režiserske izkušnje je ponovno prispevala Alenka P. Kranjec, njen mož Denis je s pomočjo Ivana Požarja oblikoval edinstveno sceno. Tudi tokrat so nastopajoči starši s svojimi otroki dokazali, da z dobro voljo in vzgledom lahko kvalitetno, predvsem pa na poučen način skupaj preživijo prosti čas in s svojimi dejanji prispevajo veliko lepega zase in za vse ostale, ki so si 22. decembra v polni šolski telovadnici ogledali predstavo.

Po končani predstavi, nas je obiskal vedno dobrovoljni dedek Mraz, ki je podaril svoj dragoceni čas in vsakemu otroku namenil nekaj lepih besed. Vrtčevske, šolske in otroke, ki še ne obiskujejo vrtca je dedek Mraz tudi obdaril.

Dragi starši - Metka Krošelj Molan, Jasna Jurman, Vesna Stergar, Katalin Makadi Urek, Primož Hotko, Denis Kranjec in Alenka P. Kranjec ter vaši, tudi malo naši otroci - Nina, Gaja, Laren Gašper in Laura, iz srca hvala.

Zaposleni v PŠ Kapele in vrtca smo neizmerno hvaležni in ponosni, da vas imamo.

V. M.

