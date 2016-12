Vrste pred ambulantami bo urejal avtomat

28.12.2016 | 14:15

Splošna bolnišnica Novo mesto. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto bodo v novem letu prešli na postopno elektronsko registracijo za vse naročene paciente preko vrstomata, naprave za avtomatski sprejem pacientov oziroma registracijo za zdravstveno obravnavo, so sporočili iz omenjene bolnišnice.

Vrstomat je naprava, ki je prijazna in enostavna za uporabnike, saj bistveno skrajša vpisni čakalni čas. Pacientom, ki so predhodno naročeni na pregled ali preiskavo omogoča, da se sami prijavijo v čakalno vrsto v določeni ambulanti, s čimer odpade čakanje pred vpisnimi okenci v ambulantah. Vrstomat deluje na način, da pacient ob prihodu v terminal vstavi svojo veljavno zdravstveno kartico. Na zaslonu vrstomata se izpiše številka ambulante in ura predvidenega pregleda. Pacient bo prejel tudi tiskano obvestilo.

Kljub temu, da je uporaba terminala sicer zelo enostavna, bo v začetnem obdobju pomoč nudilo osebje Splošne bolnišnice Novo mesto. V primeru odstopanj, bo registracija še vedno možna na okencu administrativnega sprejema. Trenutno so vrstomati postavljeni v avli ginekološko-porodniškega in internega oddelka. Vse naročene paciente prosijo, da za registracijo pridejo 15 minut pred naročeno preiskavo/pregledom.