S ceste v drevo, s kompostnika v gozd

28.12.2016 | 18:30

Novo mesto - Ob 12.54 je v Jablanici v občini Sevnica osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem iz Zdravstvenega doma Sevnica pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulator in preprečili iztekanje motornih tekočin. Reševalci so poškodovano osebo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 11.15 sta v križišču proti naselju Češnjevek v občini Trebnje trčili dve osebni vozili. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so na kraju pregledali obe voznici. Gasilci PGD Trebnje so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulatorja na vozilih, pomagali reševalcem in posuli razlite motorne tekočine. Cestišče je očistil dežurni delavec Komunale Trebnje.

Ob 8.29 je v Ledini v občini Sevnica gorel kompostnik, iz katerega se je ogenj razširil v gozd. Požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Sevnica.

Ob 14.49 je v Šentjanžu gorelo grmičevje in podrast. Požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šentjanž.

Okoli 3.30 je pri Ručetni vasi počila glavna vodovodna cev. Prebivalci Ručetne vasi, Petrove vasi in Mihelje vasi so bili brez vode do 7. ure, ko so delavci Komunale Črnomelj odpravili okvaro.