Proračuna niso sprejeli, občina na začasnem financiranju

29.12.2016 | 08:15

Šentjernej - Zadnja seja šentjernejskega občinskega sveta v letošnjem letu je potekala podobno kot mnoge druge do sedaj - sicer krajši čas, a vseeno burno in živahno, glavni razlog pa je bil proračun za leto 2017. Po daljši razpravi ga svetniki niso podprli - proti je glasovalo 9 svetnikov (iz vrst SLS, SMC in SDS), za 7 (Lista za prihodnost, NSi), eden je bil vzdržan.

Občina bo od 1. januarja prihodnje leto tri mesece na začasnem financiranju, investicije ne bodo mogoče.

Darja Will je predstavila ponudbe storitev Pomoči na domu. Na sliki še nov pravnik na občini Rajko Grimšič in župan Radko Luzar.

Kot je povedala Andreja Topolovšek iz občinske uprave, je v času javne razprave predloga proračuna, ki je trajala od 1. do 15. decembra, na občino prispelo veliko amandmajev za spremembo predloga, in sicer trije iz vrst SLS, deset iz SMC, en amandma pa je vložil Športni klub Fight Šentjernej. Župan in občinska uprava se je od njih opredelila in jih upoštevala malo. Pozitivno je bil sprejet le en amandma svetniške skupine SLS glede ureditve pločnika in ceste Dobravica v višini 30 tisoč evrov (denar so našli drugje, kot je bil predlog).

Igor Kalin (SMC) na levi.

Nekateri svetniki so težko razumeli neupoštevanje amandmajev, še zlasti so županu in občinski upravi očitali preveliko zapravljanje denarja za odvetniške storitve zunanjih sodelavcev, ko pa so prav letos na občini zaposlili drugega pravnika. Izpostavili so tudi (Albert Pavlič, Igor Kalin…) neenako obravnavo dveh prioritet občine - novega vrtca v Šentjerneju in novega betonskega mostu v Mršeči vasi. Prvega bodo gradili, drugega pa ne, zanj je v letu 2017 denar v predlogu zagotovljen le za dokumentacijo. Pojasnilo župana in mnenje nekaterih svetnikov, da je prva na vrsti pač tista prioriteta, ki ima zagotovljena še dodatna sredstva, ni bilo zadosti.

Med očitki so bili tudi nepripravljenost proračuna z zakonodajo (Viktorija Rangus), kar je Topolovškova odločno zavrnila, preveliko zadolževanje iz državnega proračuna (Igor Kalin), pa da se proračun pripravlja izven občinskega sveta in se ne dela to, kar bi radi ljudje, ampak prioritete določa občinska uprava in župan (Jože Simončič). Da predlagani proračun ne spoštuje volje ljudi, da se ne izpolnjuje predvolilnih obljub, da se ne realizirajo sprejeti sklepi občinskega sveta itd. pa so bili glavni razlogi za »ne« Alberta Pavliča.

Pavel Borse, predsednik NO občine, je predstavil dokončno poročilo.

Le nekaj svetnikov iz vrst Liste Skupaj za prihodnost je glasno stopilo v bran predlogu proračuna (Andrej Mikec, Franc Šinkovec).

Župan Radko Luzar je bil nad rezultatom glasovanja razočaran, predvsem zaradi izgradnje novega vrtca v Šentjerneju, za katerega je občina dobila denar iz Eko sklada. Kot je povedal, denarja za vse potrebe enostavno ni dovolj, »zato vem, da so mnogi nezadovoljni. A denar smo skušali razdeliti kar najbolj pošteno.«

Župan je svetnike po koncu seje ob koncu leta povabil na malico v Majzljevo zidanico. Zanimivo bi bilo videti, kako so nazdravili dobremu sodelovanju in uspešnemu delu v novem letu 2017…

Besedilo in foto: L. Markelj

