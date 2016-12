Kje ne bo elektrike?

29.12.2016 | 08:30

Elektro Ljubljana obvešča odjemalce, da bo danes 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Črešnjevec, tokokrog Škrinjar, elektrarna.

Prav tako bo prekinjena dobava električne energije od 8. do 10.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Vinica pri Šmarjeti 1962, TP Osrečje 1992, pa tudi na območju TP Studenec korito in Novo Studenec med 8. in 14. uro, TP Oštrc izvod Oštrc vas med 8.30 in 13. uro in TP Oštrc izvod proti Črneči vasi med 8.30 in 13. uro.

M. Ž.