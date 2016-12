Brezplačna učna pomoč tudi v letu 2017

Na Družinskem inštitutu Zaupanje bodo tudi v letu 2017 nudili brezplačno učno pomoč za učence in dijake z učnimi težavami. (Vir: Družinskem inštitutu Zaupanje)

Sevnica - Na Družinskem inštitutu Zaupanje v Sevnici že vrsto let uspešno pomagajo otrokom in mladostnikom v različnih psihosocialnih stiskah in tako bo tudi v letu 2017. Del njihove pomoči poteka tudi v obliki brezplačne učne pomoči za osnovnošolce in dijake z učnimi težavami. Strokovni delavci in prostovoljci v programih inštituta poleg učne pomoči pri različnih predmetih spremljajo otrokov razvoj, se z njim pogovarjajo, ga usmerjajo in spodbujajo k doseganju zastavljenih ciljev.

Ker je za mnoge družine plačevanje učne pomoči prevelik zalogaj, je pomembno, da je ta uporabnikom dostopna brezplačno, saj nekateri otroci potrebujejo spremljanje skozi celotno šolsko leto, so sporočili iz družinskega inštituta. Izvajanje učne pomoči omogočajo Občina Sevnica in generalni sponzor inštituta, podjetje Hess, in drugi posamezni donatorji.

M. Ž.