Decembrske pokojnine bodo izplačane že danes

29.12.2016 | 10:05

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Ljubljana - Decembrske pokojnine bodo izplačane že danes in ne šele jutri, ko bo zadnji delovni dan v mesecu in tudi v letošnjem letu. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se vsako leto odločajo za izplačilo decembrskih pokojnin nekoliko prej, ne pa šele zadnji delovni dan v mesecu, kot velja v preostalih mesecih leta.

Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja, torej starostnih, invalidskih, družinskih in vdovskih pokojnin, je približno 614.000, je poročala STA.

Pokojnine so se v letošnjem letu uskladile dvakrat. Januarja so se zvišale za 0,7 odstotka, oktobra pa za 0,4 odstotka. Naslednja uskladitev bo v skladu s proračunskimi dokumenti januarja prihodnje leto, ko se bodo zvišale za 1,15 odstotka.

M. M.