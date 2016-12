Pešec nenadoma stopil na cesto

29.12.2016 | 11:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj nekaj pred 13. uro so bili sevniški policisti obveščeni o prometni nesreči pri kraju Jablanica. Ugotovili so, da je 71-letna voznica avtomobila pri vožnji po klancu navzdol izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Huje poškodovano so oskrbeli v bolnišnici, danes poročajo s PU Novo mesto.

V nesreči poškodovan pešec

Na Seidlovi cesti v Novem mestu se je prometna nesreča z udeležbo pešca in voznice avtomobila zgodila okoli 16. ure. Policisti so ugotovili, da je 30-letna voznica trčila v 74-letnega pešca, ki je nenadoma stopil na cesto. Pešec se je v nesreči lažje poškodoval.

Domačin grozil s pretepom

Okoli 15. ure so novomeške policiste poklicali na pomoč iz okolice Otočca, kjer naj bi pijan moški doma razbijal in domačim grozil s pretepom. 47-letni kršitelj je tudi po prihodu policistov nadaljeval s kršitvami in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

M. M.