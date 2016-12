30 let prvega ledenega vina v nekdanji Jugoslaviji

29.12.2016 | 13:05

Metlika - V Kmetijski zadrugi Metlika so sinoči obudili spomin na 25. december 1986, ko je imela Vinska klet Metlika Kmetijske zadruge Metlika kot prva v nekdanji Jugoslaviji ledeno trgatev laškega rizlinga. Kot je dejal direktor KZ Metlika Jože Cajnar, je bilo za vse, ki so takrat obrali zmrznejo grozdje in donegovali ledeno vino, zmagovito leto. Poudaril je, da sta pred d tremi desetletji vodja Vinske kleti in enolog dr. Julij Nemanič in njegov namestnik in enolog Tone Pezdirc s svojimi sodelavci naredila smel korak v neznano.

Tone Pezdirc je podrobno opisal dogajanje pred tremi desetletji in še nekoliko pozneje, saj je preteklo kar 317 dni od dneva, ko so vino vzorčili in ko so prejeli ustrezno odločbo o njem. Zanimanje za stekleničke po 0,35 litra vina pa je bilo v tistih časih kljub visoki ceni izjemno, tako da so že pred prodajo pobirali naročila, a povpraševanje je bilo večje kot je bilo na voljo steklenic, ki so jih namenili za prodajo. Sicer pa letos mineva tudi 35 let, odkar so v metliški Vinski kleti pridelali prvo slovensko rose vino.

Prisotne so na slovesnosti pozdravili tudi nekdanji direktor Kmetijske zadruge Metlike Ivan Kure, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupančič in slovenska vinska kraljica Sara Stadler. Cajnar in Kure sta izročila tudi zahvale večjim vinogradnikom, ki sodelujejo z zadrugo, kmetom, ki naredijo z zadrugo največ prometa in dr. Juliju Nemaniču, Tonetu Pezdircu in Ivanki Badovinac, ki so dolga leta delali v Vinski kleti in v njej naredili skoraj čudeže. Večer sta popestrila oktet Vitis in mlada pevka Viviana Kukar.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

