Blazinice tolažbe krasijo novoletno smrečico

29.12.2016 | 15:00

Foto: PU novo mesto

Novo mesto - Na Policijski upravi Novo meso so se letos odločili za nekoliko drugačno okrasitev novoletne smrečice, novoletne kroglice in drugo okrasje so zamenjali z pisanimi blazinicami tolažbe. Za obiskovalce so pripravili tudi plakat, na katerem je predstavljen projekt Blaznice tolažbe, so sporočili iz PU Novo mesto.

»Na območju policijske uprave je projekt zelo lepo sprejet, v treh letih so se mu pridružili že številni. Pobudnica projekta in policistke so blazinice tolažbe predstavile v šolah in vrtcih, kjer so

blazinice izdelovali otroci, starši in zaposleni. Projekt predstavljajo

tudi na preventivnih prireditvah. V novomeški knjižnici Mirana Jarca

potekajo delavnice šivanja blazinic, pridno šivajo tudi otroci s posebnimi potrebami na šoli Dragotina Ketteja, novomeške gimnazijke pa so ob šivanju napisale tudi zgodbico o malem Niku in blazinici tolažbe,« so zapisali.

Gotovo so najbolj pomembne pozitivne izkušnje policistk in policistov, ki so blaznice tolažbe že podarili otrokom, ki so se znašli v težkih situacijah. Ugotavljajo, da blazinice dosegajo svoj namen, kljub temu pa želijo, da bi bilo takih dogodkov čim manj.

Sicer pa so zaposlene na PU Novo mesto, ki aktivno sodelujejo v omenjenem projektu, tudi v tem prazničnem obdobju z mislimi pri otrocih, ki so bile žrtve, priče nasilja ali živijo v ogrožujočem okolju.

Izdelale so večje število blazinic tolažbe in tudi odejico tolažbe ter jih podarile Hiši zavetja Palčica. V Palčici so nastanjeni otroci, pri katerih pristojni Center za socialno delo ugotovi, da je zanj in za zaščito njegovih interesov nujno, da se takoj umakne iz ogrožujočega oz. neprimernega okolja. Namenjena je otrokom v predšolskem obdobju od 0 do 6 let., sprejema pa otroke iz vse Slovenije.

M. Ž.