S traktorjem zapeljal na brežino in se prevrnil na cesto

29.12.2016 | 19:55

V Velikem Kalu v občini Mirna Peč je danes ob 13.15 voznik s traktorjem zapeljal na brežino in se prevrnil na cesto. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali traktor postavitvi na kolesa, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine in počistili cestišče. Poškodovanih k sreči ni bilo.

Delavec padel z višine

V Veliki vasi pri Krškem se je nekaj pred osmi zjutraj pri padcu z višine poškodoval delavec. Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči Krško, ki so poškodovanega prepeljali v brežiško splošno bolnišnico.

Reševalcem pomagali do obolele osebe

Gasilci PGD Metlika so nekaj pred deseto dopoldan na Partizanskem trgu v Metliki skozi okno vstopili v stanovanjsko hišo, odprli vrata in reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Metlika omogočili dostop do starejše obolele osebe. Na kraju so bili prisotni tudi policisti.

M. Ž.