V zadnji tekmi leta Krka gosti Helios Suns

30.12.2016 | 08:30

Košarkarji Krke se bodo drevi pomerili Domžalčani. (Foto: I. Vidmar /arhiv DL)

Novo mesto - V Novem mestu bo drevi odigrano še zadnje srečanje liga Nova KBM v letošnjem koledarskem letu. Novomeška Krka in domžalski Helios Suns bosta namreč odigrala zaostalo tekmo 9. kola.

Obračun med Krko in Helios Suns bo dvoboj med šesto in sedmo uvrščenim moštvom Lige Nova KBM. Novomeščani so v tej sezoni zbrali osem zmag in doživeli tri poraze, z eno zmago manj, a ob istem številu porazov pa v današnjo tekmo vstopajo Domžalčani. Na zadnji tekmi so košarkarji Krke tesno premagali Union Olimpijo (68:65), Helios Suns pa je visoko slavil proti Portorožu (52:81).

Najboljši strelec pri domači zasedbi je v tej sezoni Matic Rebec (15,1 točke na tekmo), pri Domžalčanih pa ta čast pripada njihovemu zadnjemu novincu Marcelu Jonesu (14,5 točke na tekmo), poroča Košarkarska zveza Slovenije.

Izjavi trenerjev pred tekmo:

Dejan Mihevc, Krka: "Proti aktualnemu državnemu prvaku nas zagotovo čaka težka tekma, saj gre za kakovostno zasedbo z odličnimi zunanjimi igralci, ki so še posebej nevarni pri metu od daleč, prav tako pa v navezi z visokimi igralci v dobri pick'n roll igri. Pred domačo publiko si želimo odigrati kakovostno srečanje in z zmago končati to leto."

Jakša Vulić, Helios Suns: "Čaka nas tekma dveh ekip s težavami s poškodbami, ki se med seboj dobro poznata. Tako za nas kot za Krko je ta dvoboj zelo pomemben. Pričakujem, da bodo Novomeščani po porazu proti Unionu Olimpiji še bolj motivirani, zato bomo morali od sebe dati največ, kar lahko. Poskušali bomo osvojiti dve točki in se tako oddolžiti Krki za poraz v Superpokalu na začetku sezone."

J. S.