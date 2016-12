Slovenski rokometaši danes v Brežicah

30.12.2016 | 10:15

Miha Zarabec (Foto: arhiv DL)

Blaž Janc (Foto: arhiv DL)

Brežice - Slovenska moška rokometna reprezentanca - člana sta tudi Trebanjec Miha Zarabec in Sevničan Blaž Janc - bo danes ob 18. uri v Brežicah igrala prvo in edino pripravljalno tekmo na domačih tleh pred začetkom januarskega svetovnega prvenstva v Franciji, na nasprotni strani igrišča pa ji bo stala Savdska Arabija.

Kot poroča STA, selektor Veselin Vujović na današnji tekmi zaradi bolezni ne bo mogel računati na kapetana Vida Kavtičnika in Mateja Gabra, dokončno pa je jasno, da v Franciji ne bo nastopil Dean Bombač. Sedemindvajsetletni Koprčan je z reprezentančnimi soigralci opravil dva treninga, zavoljo daljše odsotnosti po zlomu rebra pa je postalo jasno, da do svetovnega prvenstva ne bo dovolj dobro pripravljen, zato je po dogovoru z reprezentančnim strokovnim štabom in svojega poljskega kluba zapustil slovenski tabor in se bo na nadaljevanje sezone pripravljal v Kielcah.

Slovenski rokometaši se bodo po današnji tekmi v Brežicah ponovno zbrali 2. januarja v Ljubljani, zadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom pa bodo imeli 6. in 8. januarja, ko se bodo v Toulousu oziroma v Montpellierju pomerili s Francozi.

Slovenija bo prvi del sklepnega turnirja igrala v Metzu, kjer jo čakajo tekme z Angolo, Islandijo, Makedonijo, Tunizijo in Španijo.

J. S.