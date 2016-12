Dobrodelne jaslice v Trebnjem

Martin Meglič je tudi letos na ogled postavil jaslice, ob katerih tokrat zbirajo prostovoljne prispevke za trebanjsko humanitarno društvo Taja. (Foto: J. S.)

Trebnje - Na terasi trebanjske gostilne Meglič so tretje leto zapovrstjo na ogled postavili velike jaslice, ki jih je tudi tokrat pripravil Martin Meglič. »Jaslice sem vedno rad postavljal tudi doma. Že ko sem bil dijak, sem rad izdeloval ograje, kozolčke, hlev in drugo, to je bil moj hobi,« pripoveduje Meglič, ki se je pred tremi leti tudi na terasi svoje gostilne prvič odločil postaviti jaslice. »Pozimi terase ne uporabljamo, zato smo združili mize in na njih kot zanimivost postavili jaslice,« pojasnjuje.

Vsako leto tako doda kaj novega, razlaga, tudi ljudje, ki njegove jaslice že poznajo, mu prinesejo kakšno stvar, letos je denimo dobil 83 let stare keramične figure. Koliko ima vseh, ni preštel, saj se jih je nabralo že kar lepo število, pravi, samo ovčk je razstavljenih osem različnih vrst, dopolnjujejo pa jih številne druge živali, ki jih z zanimanjem iščejo predvsem otroci.

Vse okrasje sicer pripravi sam, ker je lovec, v gozdu nabere tudi različne gobe, zanimive veje, štore in podobno. Letos je za postavitev jaslic skupaj z nabiranjem mahu porabil kar 36 ur, pripoveduje, jaslice se namreč razprostirajo na 18 kvadratnih metrih, na ogled pa bodo do 2. februarja.

Kot še pravi Meglič, si jih obiskovalci z zanimanjem ogledajo, navdušeni so nad njihovo velikostjo, ne nazadnje pa pozdravljajo tudi dobrodelno noto. Lani so namreč zbirali dobrodelne prispevke za Zalo Hrastar, letos pa so se odločili, da bodo prostovoljne prispevke podarili trebanjskemu humanitarnemu društvu Taja, ki pomaga otrokom s posebnimi potrebami.

»Delovanje našega društva je popolnoma odvisno od dobrosrčnosti ljudi, zato se vsake donacije zelo razveselimo. To za nas namreč pomeni, da bomo lahko še enemu otroku ali celo kakemu več pomagali s terapijami ali pa zanj kupili posebne pripomočke, ki jih v svojem omejenem življenju nujno potrebuje pri vsakodnevnih nam samoumevnih stvareh, kot je hoja, sedenje, pisanje in podobno,« je zadovoljna predsednica društva Suzana Vencelj, iskreno hvaležna tako Megliču, ki je zbiranje prostovoljnih prispevkov omogočil, kot tudi vsem posameznikom, ki so ali bodo med prazniki odprli svoje srce.

