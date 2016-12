Občini Trebnje negativno mnenje Računskega sodišča

Trebnje - Računsko sodišče je v reviziji poslovanja Občine Trebnje v letu 2014 izdalo negativno mnenje. Pripombe računskega sodišča se nanašajo na več področij poslovanja, med drugim občina ni oddala posla gradbenih del v skupni vrednosti več kot pol milijona evrov v skladu s predpisi o javnem naročanju, poroča STA.

Kot piše v revizijskem poročilu, Občina Trebnje ni določila obsega izdatkov za posamezno tromesečje ali drugo obdobje, v okviru katerega smejo neposredni uporabniki plačevati obveznosti, v kadrovskem načrtu ni prikazala vseh zahtevanih podatkov in ni zagotovila notranje revizije poslovanja za leto 2014.

V načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občina po ugotovitvah sodišča ni prikazala vseh zahtevanih podatkov. Poleg tega je postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem izvedla, preden je bila nepremičnina vključena v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.

V sedmih postopkih razpolaganja z nepremičnim premoženjem ni objavila namere o sklenitvi neposredne pogodbe, v 11 postopkih prodaj in menjav nepremičnega premoženja in v šestih postopkih nakupa nepremičnega premoženja pa ni imenovala skrbnika pravnega posla oz. ga ni določila v pogodbi.

Občina prav tako pri plačilu obveznosti iz proračuna ni upoštevala zakonskih plačilnih rokov, pred uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov pa ni pripravila investicijske dokumentacije.

Računsko sodišče tudi ugotavlja, da se je občina dolgoročno zadolžila s sklenitvijo pogodbe o obročnem odplačilu obveznosti v znesku 52.551 evrov, ne da bi upoštevala postopke zadolževanja občin. Od osmih pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine pa ni pridobila podatkov o stanju zadolženosti ob iztekajočem se letu 2013.

Občina tudi ni vzpostavila popoldne evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ni pobrala vseh prejemkov iz svoje pristojnosti, pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč pa je upoštevala 30 odstotkov površine nezazidanih stavbnih zemljišč. To je sicer v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v tej občini, a v neskladju z zakonom o stavbnih zemljiščih. V dveh primerih občina pri določitvi oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ni upoštevala zakonsko določenih pogojev.

V enem postopku zaposlitve župan ni izdal soglasja za zaposlitev, v šestih postopkih zaposlitve pa niso pripravila zahteve za izdajo soglasja, ki bi vsebovala vse podatke, ki jih določa zakon za uravnoteženje javnih financ. V petih primerih sklenitve pogodbe o zaposlitvi ni izkazala, da so bili izpolnjeni pogoji za zaposlitev za določen čas.

V enem postopku dodelitve tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam občina v objavi javnega razpisa ni navedla vseh obveznih sestavin, v šestih postopkih dodelitve tekočih transferov pa razpisna dokumentacija ni vsebovala vseh obveznih sestavin.

V postopku dodelitve tekočih transferov na področju športa dela sredstev v višini 5.704 evre ni razdelila na podlagi pogojev in meril, določenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. V štirih postopkih dodelitve tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam pa ni imenovala komisije za vodenje postopka.

V postopku dodelitve tekočih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam na področju kulture dela sredstev za sofinanciranje kulturnih programov in kulturnih projektov v višini 5.523 evrov ni razdelila na podlagi pogojev in meril, določenih v javnem razpisu. Izvajalcu kulturnega programa je dodelila sredstva v znesku 4.000 evrov, ne da bi prej izvedla postopek javnega razpisa oz. poziva.

Računsko sodišče je zato občini Trebnje podalo priporočila za izboljšanje poslovanja, še poroča STA.

ŽUPAN: GRE ZA NEKATERE NEPRAVILNOSTI

Medtem so se v Trebnjem že odzvali na mnenje Računskega sodišča. »Glede na številne očitke v preteklosti je Računsko sodišče ugotovilo le nekatere nepravilnosti v poslovanju, ki smo jih tekom nadzora že odpravili ali uvedli instrumente, da se napake ne bodo ponovile,« so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, jim Računsko sodišče ne nalaga odzivnega poročila, saj je občina že tekom revizije izvedla vse popravljalne ukrepe

V nadaljevanju v celoti objavljamo pojasnila župana Alojzija Kastelica:

»Največje pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene so na področju poslovanja z javnim podjetjem Komunala Trebnje d.o.o., kjer naši zaposleni niso bili dovolj pozorni pri spremembi, ki se je dogodila v letu 2008. Tedaj smo prešli iz sistema upravljanja s komunalnimi vodi, v najemno razmerje z občino in pri tem je Računsko sodišče mnenja, da bi občina morala neposredno sklepati pogodbe z izvajalci. V našem primeru pa smo pooblastili JP Komunalo Trebnje d.o.o., da je v našem imenu in za naš račun sklepala investicijske pogodbe z najugodnejšim izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu, ki ga je vodila Komunala Trebnje d.o.o..

V tem primeru poslovanja menimo, da ni bilo v ničemer prizadeto gospodarjenje z javnimi sredstvi ali bila oškodovana proračunska sredstva. Računsko sodišče smatra celoten znesek sklenjenih pogodb za kršitev, kar je v bistvu prineslo negativno mnenje za Občino Trebnje, ostale kršitve so manjšega pomena.

Naslednja zadeva, ki jo v Revizijskem poročilu Računsko sodišče očita občini je odlok, ki ureja nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, kjer so zavzeli mnenje, da bi morali že leta 1998 popisati nezazidana stavbna zemljišča in od njih vsem zavezancem odmeriti nadomestilo s tovrstnim nepremičnim premoženjem. Druga zadeva v tem primeru je, da odmerjamo zgolj 30 % od nezazidanih stavbnih zemljišč, in v tem delu je odlok neskladen z zakonodajo. Seveda smo predočili Računskemu sodišču vse naše poizkuse, da bi navedeni odlok spremenili, vendar so svetniki vseh 5 poizkusov gladko zavrnili, nazadnje na decembrski seji pred dobrim tednom.

Nekaj napak je bilo tudi na področju zaposlovanja, kjer mislimo, da niso bistvene, v prihodnje pa bomo dosledno izvajali predpisane postopke in utemeljitve ob zaposlitvah.

Pri razpisu za področje kulture in šport je bilo po našem pravilniku možno, da je ostanek sredstev (neporabljena sredstva), razdelila komisija, ki je bila imenovana v ta namen, vendar glede na to, da je Računsko sodišče to smatralo za napako, smo že spremenili pravilnike in odpravili nepravilnost, v tem primeru gre za sredstva v višini cca 9.000,00 EUR.

Pri premoženjsko pravnih zadevah, je prišlo do postopkovnih napak v manjšem številu opravljenih poslov, ki smo jih v teku revizije že sistemsko uredili in odpravili.«

