Ukradel suho meso, po avtocesti v nasprotno smer

30.12.2016 | 12:45

Črnomelj - V Črnomlju je v noči na četrtek nekdo vlomil skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je suhomesnate izdelke in lastnika oškodoval za 600 evrov, poroča novomeške Policijska uprava.

Sicer pa je Slovenska tiskovna agencija (STA) danes zjutraj ob 7.40 poročala, da na dolenjski avtocesti proti Ljubljani vozilo vozi v napačno smer, in sicer med Ivančno Gorico in Višnjo Goro. Slabih deset minut kasneje so poročali, da promet ni več oviran.

J. S.