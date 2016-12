Glasbeno darilo 2016

30.12.2016 | 17:00

Jesenice na Dolenjskem - Turistično društvo Jesenice na Dolenjskem v decembru vsako leto krajanom za prijeten zaključek leta za lep spomin nameni glasbeno darilo: božično-novoletni koncert v cerkvi sv. Marije Magdalene. »Z velikim veseljem so številni obiskovalci tudi letos prisluhnili bogatem programu z naslovom Koncert ob koncu leta. Večer glasbe, so oblikovali sopranistki Anja Žabkar, baritonist Jernej Železnik ter tenorist Marko Železnik, na klavirju pa jih je spremljal Ivo Mrvelj.

Vrsta priznanih melodij od blizu in daleč je izpolnila prostor prijetne, majhne cerkvice. Kljub hladnem zimskem večeru je bilo z vsako pesmijo vse bolj toplo in prijetno in glasba je našla svojo pot v vsako srce. Tipke klavirja in čudoviti glasovi so prijetno zveneli med oboki majhne cerkvice,« je sporočila predsednica društva Rajka Križanac.

Srečanje krajanov in izmenjavo voščil so po koncertu nadaljevali v Novi vasi pri Mokricah v piceriji Amor, kjer so s podporo Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, Krajevne skupnosti Velika Dolina in Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice pripravili pogostitev.

Tokratni božično-novoletni koncert Turističnega društva Jesenice na Dolenjskem z vrhunskimi umetniki je bil že osmi. Rajka Križanac v tej stalnosti vidi dokaz, da je mogoče tudi v manjših krajih in s skromnim denarjem pripraviti odlične kulturne dogodke.

»Božično-novoletni prazniki naj bi bili čas velike radosti, opojnega vonja po cvetju in vinu, prijetnega kramljanja, lepih spominov in oživljene vdanosti. Toda če ne bo ničesar od tega - zadostovala bosta ljubezen in glasba,« je ob rob prireditve zapisala Rajka Križanac.

M. L., foto: R. K.

