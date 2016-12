Zagorele so saje

30.12.2016 | 18:30

Na Kremenu v krški občini so nekaj pred 9. uro zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško so nadzorovali izgorevanje saj, s termo kamero pregledali dimnik in ostrešje ter izpraznili kurišče. V pripravljenosti so bili gasilci PGD Videm ob Savi. Obveščena je bila dimnikarska služba.

Gasilci so odprli vrata

Ob 12.17 pa so na Delavski ulici na Senovem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

J. S.