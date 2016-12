Na avtocesti osebno vozilo v dimu

31.12.2016 | 08:10

Na avtocesti Obrežje-Ljubljana je bilo sinoči, nekaj po 18. uri, pred izvozom za Mirno Peč v smeri Ljubljane osebno vozilo v dimu. Gasilci GRC Novo mesto so pri pregledu ugotovili, da je prišlo do okvare motorja. Obvestili so pristojne službe.

Gorele saje

V Sečjem selu v občini Črnomelj so danes ob 5.24 gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Vinica so ogenj nadzorovali do izgoretja saj in s termo kamero pregledali okolico dimnika.

Zagorel odpadni gradbeni material

Na Borštu v bližini komunalnega odlagališča Komunale Brežice je sinoči okoli 19. ure zagorel odpadni gradbeni material. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in PGD Skopice so požar pogasili in preprečili širjenje v naravo.

Pomagali reševalcem

Na Kandijski cesti v Novem mestu so gasilci GRC Novo mesto okoli pol polnoči nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči novomeškega zdravstvenega doma pri prenosu obolele osebe iz večstanovanjskega objekta do reševalnega vozila.

M. Ž.