Krka slavila na zadnji tekmi v letu

31.12.2016 | 08:35

Foto: I. V., Arhiv DL

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so v zaostali tekmi 9. kroga lige Nova KBM premagali Helios Suns z 78:67 in vpisali deveti par točk oz. petega na zadnjih šestih tekmah, ki jih je popeljalo na drugo mesto razpredelnice.

Z zaostalo tekmo se je tako za leto 2016 končala liga Nova KBM. Domžalčani se je ne bodo spominjali z veseljem, saj so v zadnjih desetih minutah zapravili zmago. Do tedaj so bili večino časa v ospredju, ko so se začele odločilne minute, pa je Krka pokazala več zbranosti in natančnosti ter izkoristila manko gostov pod obročema. Ključni so bili koši Sandija Čebularja (15 točk) in Matica Rebca (14 točk, 7 podaj) na začetku zadnje četrtine, ki so tehtnico nagnili na domačo stran (66:54).

Pri gostih je Simo Atanacković dosegel dvojnega dvojčka (15 točk, 10 skokov), v vrstah Krke pa sta poleg Čebularja in Rebca dvomestno število točk dosegla še Dominique Elliott (13 točk, 8 skokov) ter Duško Bunić (10).

Tekmovanje se bo za Krko nadaljevalo 6. januarja z gostovanjem v Podčetrtku.

Dejan Mihevc, Krka: "Čestitke fantom za zmago. Zavedali smo se, da bo tekma težka. Ključne so bile zadnje minute tretje četrtine, ko smo obrambo res odigrali na visoki ravni. Takrat smo začeli s preobratom, nato pa v zadnji četrtini nadaljevali s pametno igro in izkoriščali svoje prednosti ter po mojem mnenju zasluženo zmagali. Ob tej priložnosti bi rad vsem našim navijačem in ljubiteljem košarke zaželel srečno in uspešno prihajajoče novo leto."

Jakša Vulić, Helios Suns: "Krka je zasluženo zmagala, saj je prikazala dovolj znanja in kakovosti v igri. V zadnji četrtini so novomeški košarkarji z agresivnostjo uspeli preobrniti tekmo v svojo korist. Na gostovanju smo bili pod obročema precej oslabljeni, saj smo igrali brez Tomaža Bolčine, ob tem pa si je Cory Remekun hitro prislužil osebne napake. Krka je bila tako v veliki prednosti. Mi smo tako težko zapirali prostor pod košema in zaustavljali razpoložene dolenjske strelce."

Krka - Helios Suns 78:67 (15:15, 33:38, 52:54)

* Dvorana Leon Štukelj, gledalcev 500, sodniki: Krejić, Nedović (Kranj), Vučković (Maribor).

* Krka: Rebec 14 (5:8), Curry 8 (3:3), Kastrati 5 (5:6), Rojc 5, Dimec 3 (1:2), Čebular 15 (2:2), Ritlop 5, Bunić 10 (0:1), Elliott 13 (3:3).

* Helios Suns: Jones 12 (0:1), Močnik 3, Kyzlink 13 (4:4), Curry 3 (1:2), Gorjanc 9 (2:4), Kovačevič 5, Atanacković 15 (5:6), Vončina 7.

* Prosti meti: Krka 19:25, Helios Suns 12:19.

* Met za tri točke: Krka 7:23 (Čebular 3, Rebec, Curry, Rojc, Ritlop), Helios Suns 9:28 (Kyzlink 3, Atanacković 2, Vončina, Kovačevič, Gorjanc, Močnik).

* Osebne napake: Krka 22, Helios Suns 24.

* Pet osebnih: Remekun (27.).

Lestvica:

Ekipa Z/P Točke

1.Zlatorog Laško 10/2 22

2.Krka 9/3 21

3.Hopsi Polzela 8/4 20

4.Rogaška 8/4 20

5.Union Olimpija 8/4 20

6.Sixt Primorska 8/4 20

7.Helios Suns 7/4 18

8.Šenčur Gorenjska gradbena družba 4/8 16

9.Tajfun 5/6 16

10.Portorož 1/11 13

11.Terme Olimia Podčetrtek 1/10 12

12.LTH Castings 1/10 12

M. Ž.