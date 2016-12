Kje na prostem lahko pričakate novo leto

31.12.2016 | 09:30

Dolenjska, Posavje - V več mestih in krajih po Sloveniji bodo zvečer potekala praznovanja na prostem, na katerih se bodo poslovili od starega leta. In kako je na našem koncu Slovenije?

V dolenjski prestolnici, v Novem mestu se bo večerno dogajanje na Glavnem trgu začelo ob 21. uri. Glavni oder bodo zasedli Nina Pušlar z bandom in Help! A Beatles Tribute Band, župan pa bo izrekel novoletno voščilnico.

Občina Dolenjske Toplice bo s Turističnim društvom Pod Srobotnikom in Društvom vinogradnikov Dolenjske Toplice veselo pričakovanje novega leta organizirala ob 23. uri na ploščadi pred KKC Dolenjske Toplice. V novo leto pa lahko stopite tudi z gasilci PGD Žužemberk na trgu pred gradom v Žužemberku.

V Kočevju bo tamkajšnji javni zavod za turizem in kulturo skupaj z mnogimi nastopajočimi organiziral otroško in odraslo silvestrovanje na mestni ploščadi, ki bo letos nekaj posebnega. V Pravljičnem gozdu bodo lahko otroci in njihovi starši ob 12. uri praznovali prihod novega leta s pravljičnimi junaki, si ogledali otroško predstavo Mali BU, glasbeni in plesni nastop KUD Godba Kočevje in mažoretk, se posladkali s palačinkami, ki jih bo za njih pripravil Rotaract, ter se razveselili prihoda zadnjega dobrega moža, dedka Mraza. Odrasli se bodo na zadnji dan starega leta lahko ob dobri glasbi zabavali s skupino Mladi Gamsi, ki bo na mestni ploščadi poskrbela za veselo praznično vzdušje od 22. pa vse do 2. ure naslednjega dne.

V ribniški občini bo silvestrovanje letos v krajevni skupnosti Velike Poljane pred domom na Grmadi, če bo slabo vreme, pa v gasilskem domu. Igrali bodo novomeški Čudežni dečki.

V Brežicah se zvečer v mestu začel program ob 21. uri. Najdaljšo noč v letu bodo tokrat dočakali v družbi slovenske super hard rock skupine San Di Ego. V Sevnici organizira KŠTM Sevnica v soboto, 31. decembra, pred lokalom Central's ob 17. uri silvestrovanje za najmlajše s skupino Malibu. Ob 22. uri se bo začelo silvestrovanje na prostem z ansamblom D'Palinka band.

V Sevnici organizira KŠTM Sevnica pred lokalom Central's ob 17. uri silvestrovanje za najmlajše s skupino Malibu., ob 22. uri pa se bo tam začelo silvestrovanje na prostem z ansamblom D'Palinka band.

Športno-turistično društvo Bela Cerkev pa bo v ponedeljek, 2. januarja, ob 13. uri organiziralo 10. tradicionalni novoletni pohod. Udeleženci se bodo zbrali v športnem parku Bela Cerkev in bodo potem šli skozi Tomažjo vas in preko Vinjega vrha nazaj v Belo Cerkev.

M. Ž., M. L.