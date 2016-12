Izgubil oblast nad vozilom

31.12.2016 | 11:40

Na avtocesti iz smeri Grosuplja proti Višnji Gori se je malo pred polnočjo pripetila prometna nesreča, v kateri se je ena oseba lažje poškodovala. Policisti so ugotovili, da je 27-letni tuji državljan, voznik osebnega vozila VW Golf, vozil po levem pasu desnega smernega vozišča in domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom, zato ga je zaneslo v desno izven vozišča, kjer je z vozilom trčil v žično ograjo, nato pa se preko leve strani prevrnil na streho in obstal izven vozišča na travi.

M. Ž.