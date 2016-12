Z novim letom nadstandardni apartma za porodnice

31.12.2016 | 12:20

Novo mesto - V novomeški porodnišnici so tik pred iztekom leta uredili nadstandardni apartma, kjer bo porodnica lahko bivala s partnerjem. Kot je povedala v.d. predstojnice ginekološko porodniškega oddelka v splošni bolnišnici Novo mesto Gabrijela Simetinger so se že nekaj časa pogovarjali, da bi bilo potrebno vpeljati in ponuditi nekaj novega, da bi se porodnica počutila čimbolj kot doma.

In tako so začeli z omenjenim apartmajem, v katerem je spalnica z zakonsko posteljo, posteljico za otroka in stolom za dojenje, kopalnica in predprostor z manjšo kuhinjo in zofo.

Cena najema bo 100 evrov na dan, poleg bivanja pa vključuje tudi vso dnevno prehrano za porodnico in partnerja. Predvidoma februarja prihodnje leto bo nared še soba za alternativne porode.

Nadstandardni apartma bo »odprla« mamica, ki bo kot prva rodila v novem letu, bivanje v njem pa bosta s partnerjem dobila za darilo.

