V Posavju gorele saje, v Liscu še vedno gasijo požar v naravi

31.12.2016 | 18:05

Foto: arhiv DL

Ob 16.35 so v naselju Dunaj na območju Krškega gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGE Krško in PGD Gora so pogasili goreče saje in s termo kamero pregledali dimnik ter njegovo okolico. O dogodku je bila obveščena dimnikarska služba.

Ob 17.28 je zagorela trava in grmičevje v naselju Lisec v občini Trebnje. Požar gasijo gasilci PGD Dobrnič.

J. A.