Ogenj na Otočcu, z avtom v signalizacijo

1.1.2017 | 07:50

Sodeč po poročilih regijskih izpostav uprave za zaščito in reševanje, sta včerajšnji dan in silvestrska noč minila razmeroma mirno. Edina intervencija na Dolenjskem je bila potrebna na Otočcu, kjer sta malo po 18. uri v enem od prostorov stanovanjske hiše v Skalni ulici gorela papir in pisarniške potrebščine. Lastnik je goreče predmete odnesel iz hiše, gasilci GRC Novo mesto in PGD Otočec pa so ogenj pogasili, prezračili prostore stanovanjske hiše in opravili meritev morebitne prisotnosti ogljikovega monoksida.

Malo kasneje, ob 18.40, je na Kvedrovi cesti v Sevnici voznik z osebnim vozilom trčil v prometno signalizacijo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in očistili cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb.

Iz brežiške izpostave uprave za zaščito in reševanje ob tem poročajo, da bo v preteklem letu na območju Posavja zabeležili 751 izrednih dogodkov, od tega 310 v občini Krško, 160 v občini Sevnica, 259 v občini Brežice in 22 v občini Kostanjevica na Krki. Gasilske enote so za oskrbo s pitno vodo v Posavju prepeljale 170 kubičnih metrov vode, od tega 155 v občini Krško in 15 v občini Brežice.

B. B.