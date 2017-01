Božičnice v letu 2016: Od nič pa do nekaj tisoč evrov nagrade

1.1.2017 | 09:55

Večina največjih podjetij v regiji je lani poslovala dobro in je za dobre rezultate z božičnicami oz. 13. plačami nagradila tudi delavce. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Konec starega in začetek novega leta sta tudi čas za obračune in nagrajevanja. Kako so naša podjetja letos izplačevala božičnice, trinajste plače oz. druge nagrade ob koncu leta, smo preverili pri nekaterih največjih zaposlovalcih na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini in na kočevsko-ribniškem območju.

Več kot 5.000 redno zaposlenih v Krki pa tudi njihovi agencijski sodelavci so 16. decembra dobili božičnico v višini 1.282 evrov bruto. Na drugem bregu reke Krke, v Revozu, je božičnica letos znašala 500 evrov, dobilo pa jo je okoli 2.500 zaposlenih in agencijskih delavcev.

Skupina TPV, ki ima skupaj z najemnimi delavci dobrih 1.200 zaposlenih, bo nagrado za poslovno uspešnost izplačala s plačami za mesec december, znašala pa bo 250 evrov bruto. Tudi tu je bodo poleg zaposlenih deležni tudi najemni delavci.

V Adrii Mobil bodo v prvih dneh januarja vsem zaposlenim, teh je okoli 920, izplačali nagrado za poslovno uspešnost, in sicer v znesku nekaj več kot 1.500 evrov bruto.

CGP je izplačal božičnico konec decembra. V podjetju je 600 zaposlenih, nagrada pa bo v enaki višini kot prejšnja leta, so nam sporočili iz podjetja. Tudi iz Trima, v skupini je 600 zaposlenih, nam višine nagrade za poslovno uspešnost niso sporočili, dejali so le, da jo bodo izplačali v začetku tega leta.

Podjetje Plastoform Šmarjeta ima 200 zaposlenih in ti bodo 4. januarja prejeli 13. plačo v višini 1.080 evrov bruto. V letošnji regijski gazeli, družbi REM iz Trebnjega, bodo zaposleni, okoli 150 jih je, iz naslova poslovne uspešnosti prejeli 1,5-kratnik njihove osnovne plače. Prvi del so prejeli sredi decembra, drugega pa bodo v začetku januarja 2017.

V Nuklearni elektrarni Krško božičnic ne izplačujejo, saj zaposlene, teh je nekaj več kot 600, sproti nagrajujejo v skladu s politiko nagrajevanja. To jim gre kar dobro, saj je povprečna plača v Neku še enkrat višja od državnega povprečja.

Kljub težavam oz. »dokaj dinamični situaciji«, kot razmere opisujejo v podjetju, bo božičnico prejelo tudi 480 zaposlenih v Vipapu in tamkajšnjem invalidskem podjetju. V družbi priznavajo, da bo nagrada bolj simbolična, in sicer 165 evrov bruto.

Brez 13. plače pa leto mineva za 394 zaposlenih v Kostaku. Kot so nam sporočili, je vzrok za to odločitev v dejstvu, da načrtovani rezultati poslovnega leta ne bodo v celoti doseženi.

V Lisci je trenutno 289 zaposlenih, kar je 20 več kot pred letom dni, 21. decembra pa so dobili božičnico v višini 450 evrov bruto, kar je 50 evrov več kot preteklo leto. Nagrado so izplačevali tudi v sevniškem Taninu, kjer je 110 zaposlenih do konca leta prejelo dogovorjeno dodatno plačo posameznika.

V podjetju Akrapovič, ki ima v Ivančni Gorici in Črnomlju 865 zaposlenih, božičnico že nekaj let nadomešča sistem nagrajevanja. »Zaposleni v prvih mesecih naslednjega leta dobijo izplačano nagrado glede na uspešnost pri doseganju ciljev preteklega leta. Ta nagrada je ob dobri oceni preteklega dela lahko višja od plače zaposlenega. Sistem nagrajevanja se je izkazal kot zelo dober, saj spodbuja storilnost,« so nam odgovorili iz podjetja.

Tudi v Adrii Dom iz Kanižarice, kjer je 217 zaposlenih, nagrado za uspešnosti ob koncu leta odmerjajo individualno, in sicer glede na sprejete kriterije. Izplačano so jo dobili 23. decembra.

V metliški Kolpi, ki zaposluje 389 ljudi, bodo božičnico izplačali januarja, in sicer v višini 300 evrov bruto, semiški Cablex Plastik pa bo 13. plačo izplačal v znesku zadnje bruto plače, za katero bodo odvedene vse propadajoče dajatve. V družbi je 148 zaposlenih.

Kmetijska zadruga Metlika ima 211 zaposlenih, ki jim, kot pravijo, stimulacijo glede na uspešnost izplačuje mesečno. Božičnice letos ne bodo izplačali, saj se, kot pravijo, »trg, na katerem KZ Metlika pretežno posluje, konsilidira, kriza še ni mimo, zato vse sile usmerjamo v razvoj za prihodnost. Seveda izplačilo božičnice v prihodnje ne izključujemo, saj smo jo v preteklosti že imeli, bomo pa delavcem na koncu leta podarili simbolna darila v obliki prehrambnih proizvodov.«

Najboljše smo prihranili za konec – v Inothermu iz Prigorice, z 230 zaposlenimi enem največjih podjetij v občini Ribnica, so tudi letos delovno uspešnost nagrajevali že med letom. Ob izplačilu plač za november in december bodo v povprečju izplačali 2.800 evrov bruto na zaposlenega.

B. Blaić

