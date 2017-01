FOTO: Množica v novo leto na Glavnem trgu

1.1.2017 | 14:20

Novo mesto - Številni Dolenjci so v novo leto vstopili na dodobro napolnjenem novomeškem Glavnem trgu, kjer so se zabavali ob koncertu Nine Pušlar z bandom. Ob polnoči je z vsemi nazdravil tudi župan Novega mesta Gregor Macedoni, v novem letu pa so premražene noge v gibanje spravili v Help! A Beatles Tribute Band. Na Glavnem trgu so kljub minus osmim stopinjam Celzija najbolj vzdržljivi vztrajali vse do tretje ure zjutraj.

Foto: Miki Pavlin

