V novem letu najprej košarkarji in skakalke

1.1.2017 | 21:00

Maja Vtič (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Od športnikov z našega konca, ki bodo najprej stopili v športne areno, bodo najprej morali pozabiti na silvestrsko zabavo košarkarji Krke, ki jih že pojutrišnjem čaka gostovanje v beograjski soseski Železnik pri tamkajšnjem FMP, v petka pa se bodo prav tako v gosteh pomerili še s Termami Olimia. Predvsem tekma jadranske lige z Beograjčani je za Krkine košarkarje zelo pomembna, saj bi bil morebiten poraz že sedmi v nizu, poleg tega pa je ta Beograjska ekipa, s katero so Novomeščani izgubili že v tretjem krogu na domačem igrišču, njihov neposredni tekmec v boju za obstanek.

V petek se bodo v kvalifikacijah za prvi tekmi v novem letu pomerile smučarske skakalke. Začele bodo na veliki 140-metrski skakalnici v Oberstdorfu, na kateri so njihovi moški kolegi pred dnevi začeli novoletno skakalno turnejo, ki se bo prav v petek končala s tekmo Bischoshofnu. Upajmo, da se bo najboljša slovenska smučarska skakalka Mirnčanka Maja Vtič v Obertdorfu bolj izkazala, kot so fantje, ki so tekmo končali na osmem, devetem, desetem in 26. mestu.

I. V.