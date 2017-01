Po štirih letih smo spet doma tudi 2. januarja. In kdaj še?

Po štirih letih smo letos spet doma tudi 2. januarja. Državni zbor se je namreč proti koncu lanskega leta odločil, da bomo imeli za praznovanje novega leta znova prosta dva dneva kot pred varčevalnim zakonom iz leta 2012.

V koalicijski SMC kot predlagateljici spremembe zakona o praznikih so si prizadevali za vrnitev 2. januarja na seznam dela prostih dni, da bi v slovenski kulturni prostor vrnili več desetletij staro tradicijo praznovanja novega leta. V gospodarstvu bo to imelo neznaten učinek, v turizmu in gostinstvu pa bo učinek celo pozitiven, so ocenili.

V Gospodarski zbornici Slovenije pa so takšni potezi nasprotovali. V konkurenčnih državah Srednje in Severne Evrope na leto delajo 70 do 250 ur več kot v Sloveniji, so navedli.

Leta 2012 pa so se ob podpori ukinjanju prostega 2. januarja sklicevali na statistične podatke, po katerih v povprečju vsak delovni dan poveča rast bruto domačega proizvoda za 0,1 odstotne točke oz. približno 35 milijonov evrov.

Interesna skupina delodajalcev v državnem svetu se je po sprejetju spremembe zakona o praznikih zavzela za vnovično odločanje DZ o njej, vendar državni svet ni izglasoval veta na uzakonitev prostega 2. januarja.

Slovenija ima skupaj z 2. januarjem 13 dela prostih dni, tako kot denimo Avstrija, Češka in Švedska.

Enajstkrat bomo lahko ostali doma

Marsikdo ob prejemu novega namiznega ali stenskega koledarja na hitro preveri, kolikokrat v novem letu bo kakšen dela prost dan padel na delovnik, in z nekaj sreče pri delodajalcih in razumevanja sodelavcev je to tudi najbolj primeren čas za večdnevni dopust. A že natisnjeni koledarji z letnico 2017 imajo eno napako, ki pa je verjetno nihče ne bo zameril, saj so poslanci šele pred dnevi izglasovali, da 2. januar vrnejo med praznike in dela proste dneve, silvestrski vikend pa lahko na ta račun traja do torka. Kar, razumljivo, ne velja za vse dežurne službe, a to ni tema tega članka.

Kako je torej s prazniki v letu, ki prihaja? Leto 2016 si bomo zapomnili tudi po tem, da je bilo kar precej »podaljšanih vikendov«. Začelo se je že prvi dan tega leta, ki je bil dela prost petek, sledili pa so dela prosti ponedeljki še 8. februarja, velikonočnega 28. marca, 2. maja, 31. oktobra (in z njim še dela prost torek 1. novembra) ter 26. december. Tudi v novem letu bo takih vikend podaljškov kar nekaj: prvi bo današnji ponedeljek, 2. januarja, velikonočni ponedeljek 17. aprila, praznik dela bo zaznamoval začetek tedna v maju, saj 1. in 2. maj padeta na ponedeljek in torek; podobno pa bo ob izteku leta, saj bomo božič praznovali v ponedeljek, 25. decembra, in dan kasneje še dan samostojnosti in enotnosti, dela prost pa bo tudi ponedeljek, 1. januar 2018, in – če si politika vnovič ne premisli - še torek, 2. januarja 2018.

Ostali prazniki in dela prosti dnevi si sledijo: slovenski kulturni praznik bomo proslavljali v sredo, 8. februarja; dan upora proti okupatorji v četrtek, 27. aprila; Marijino vnebovzetje v torek, 15. avgusta; dan reformacije v torek, 31. oktobra, in dan mrtvih v sredo, 1. novembra. Praznični dela prost dan je tudi dan državnosti, ki ga obhajamo 25. junija, v letu 2017 pa bo to v nedeljo. Od 13 dela prostih dni jih bo v prihodnjem letu tako na delovnike padlo kar enajst.

Poleg zgoraj naštetih imamo še pet državnih praznikov, ki pa niso dela prosti dnevi. V letu, ki je pred nami, bomo tako 8. junija zaznamovali tudi dan Primoža Trubarja, 17. avgusta združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. septembra vrnitev Primorske k matični domovini, 25. oktobra dan suverenosti in 23. novembra še dan Rudolfa Maistra.

